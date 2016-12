Codul galben de inundaţii, menţinut pe râuri din 13 judeţe

Râuri din 13 judeţe, majoritatea din jumătatea de est a ţării, rămân sub cod galben de inundaţii până mâine la ora 18.00, conform actualizării unor avertizări emise anterior de INHGA, prin care, totodată, este ridicat codul portocaliu, cu excepţia celui valabil pe Dunăre. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) precizează că rămân sub cod galben râurile din bazinele hidrografice: Olt superior şi mijlociu (judeţele Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu şi Vâlcea), râul Prut amonte Acumularea Stânca Costeşti (judeţul Botoşani), Bârlad (judeţele Iaşi, Bacău, Vaslui şi Galati), afluenţii mici ai Prutului şi Siretului din judeţele Vrancea, Vaslui şi Galaţi şi râurile mici din Dobrogea (judeţele Constanţa şi Tulcea). Potrivit hidrologilor, fenomenele hidrologice periculoase se pot produce mai ales pe afluenţi de grad inferior ai acestor râuri. În actualizarea avertizărilor emise anterior se mai precizează că astăzi, la ora 12.00, au fost ridicate codul galben şi cel portocaliu de pe celelalte bazine hidrografice. Pe de altă parte, până în 5 iunie la ora 18.00, Dunărea se află sub cod portocaliu pe sectorul aval Hârşova (judeţele Constanţa, Ialomiţa, Brăila, Tulcea şi Galaţi). Potrivit hidrologilor, avertizarea pe acest sector vizează, în primul rând, sectoarele cu diguri locale de apărare. Tot pe Dunăre, până în 3 iunie la ora 18.00, se află sub cod galben sectorul Bechet-Călăraşi (judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu şi Călaraşi). Sub cod galben se află, până în 5 iunie la 18.00, şi sectorul aval Călăraşi - Hârşova (judeţele Călăraşi, Constanţa şi Ialomiţa).