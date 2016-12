Codul galben de vreme rea ocolește Constanța

Meteorologii au emis cod galben de precipitații mixte și polei astăzi, pentru București și alte 10 județe din România, însă Constanța face excepție. Deși astăzi vremea va fi deosebit rece cu cer mai mult noros, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 şi 5 grade C și cele minime între -2 şi 3 grade C, codul galben de vreme rea ne ocolește. Pe arii extinse vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare și condiţii de polei. Mâine, în loc să se răcească, așa cum se întâmplă în aproape toata țara, la Constanța vremea se va încălzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 8 grade, iar cele minime între 0 şi 5 grade. Cerul va fi mai mult noros şi local vor fi precipitaţii, dar de această dată nu va mai ninge, ci va ploua. Vântul va sufla slab şi moderat cu intensificări atât pe litoral, cât şi în Deltă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până marți, 2 decembrie, la ora 22.00, avertizarea cod galben se va extinde pentru București și alte 17 județe, fiind anunţate ninsori şi intensificări ale vântului.