Codul roşu a dus-o de la birou pe teren

Dacă vă întrebaţi de unde au ştiut angajaţii de pe utilajele de deszăpezire ale Polaris M Holding unde trebuie să acţioneze cu prioritate pentru a elibera carosabilul de zăpada depusă în zilele acestea, ei bine, de la colegii lor din teren. Dintre cei 240 de oameni care au lucrat neîntrerupt zilele astea, aproape jumătate au avut sarcina de a merge în diferite cartiere şi a transmite colegilor de pe utilaje situaţia de pe străzi. Aşa s-a lucrat în Constanţa pentru ca toate bulevardele, străzile şi aleile să poată fi redate circulaţiei în cel mai scurt timp. Şi nu doar atât. În acelaşi timp, trebuia adunat gunoiul conform programului. Prin urmare, mulţi dintre angajaţii firmei nu şi-au prea văzut familiile, pentru că nu au trecut pe acasă decât să se schimbe, să mânânce şi alţii nici măcar pentru atât. „Trebuia să ne facem treaba, iar noi suntem o echipă. De când au intrat în vigoare codurile, nu prea am ajuns pe acasă. Pe de o parte pentru că au fost închise drumurile şi eu locuiesc în Valu lui Traian şi, pe de altă parte, pentru că am avut treabă şi oricum nu aş fi plecat. Dar nu am fost singura care a făcut asta. Cei mai mulţi dintre noi au făcut acelaşi lucru pentru că altfel nu am fi reuşit să deblocăm oraşul de zăpadă şi să asigurăm şi ridicarea gunoiului“, ne-a povestit Luminiţa Enache, unul dintre economiştii de la Polaris care au trecut de la munca de birou la cea de teren în aceste zile. În timpul în care am stat de vorbă, nu a părut vreo clipă că ar fi făcut acest lucru din obligaţie.