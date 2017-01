Coface menţine la “A4 minus” ratingul României

Coface menţine la \'\'A 4 minus\'\' ratingul României, analiştii companiei internaţionale subliniind că avansul gradului de îndatorare a companiilor private reprezintă un factor negativ, alături de adîncirea deficitului de cont curent şi deprecierea monedei naţionale. Aceeaşi companie apreciază că investiţiile străine directe urmează să înregistreze o scădere în acest an, întrucît dezechilibrele economice din România au diminuat încrederea oamenilor de afaceri. \"Dacă înregistrează pierderi, investitorii îşi restrîng activitatea pentru a-şi reduce riscul. Cred că România va fi afectată din acest punct de vedere\", a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, directorul general al Coface România, Cristian Ionescu. El a arătat că împrumuturile în valută vor crea în acest an dificultăţi companiilor de a rambursa împrumuturile către creditori, pe fondul deprecierii leului. În cazul unui şoc valutar serios, care ar determina şi creşterea dobînzii în monedă curentă, s-ar putea înregistra incidente de plată, atît a clienţilor către bănci, cît şi a companiilor din România către creditorii lor externi. România este a doua ţară cu cele mai mari creşteri salariale în 2007, după Lituania, acest aspect contribuind la creşterea inflaţiei. Ionescu a adăugat că politicile salariale şi fiscale au un trend expansionist, pe fondul anului electoral, încurajînd creşterea consumului şi a importurilor şi avînd efecte negative asupra inflaţiei şi deficitului de cont curent. \"Este foarte important ca Guvernul să fie destul de înţelept să ţină în frîu aceste cheltuieli publice\", a mai spus Ionescu. Coface recomandă Guvernului să se concentreze mai mult pe investiţii în infrastructură şi nu pe cheltuieli sociale, iar politica fiscală ar trebui orientată către un deficit bugetar mai mic şi o creştere a salariilor din sectorul public în raport cu inflaţia, dar şi cu creşterea productivităţii. Potrivit Coface, un sfert din companiile din România active la finele anului 2006 au înregistrat datorii la bugetul de stat, în scădere de la o pondere de 41% în 2005, pe fondul introducerii taxei unice. La sfîrşitul anului 2006 erau active 569.293 de companii, din care aproape 430.000 nu au avut datorii la bugetul de stat, potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, citate de Coface. Din totalul companiilor active, circa 300.000 au înregistrat profit, reprezentînd o pondere de 53%. Companiile care au înregistrat pierderi şi datorii la bugetul de stat erau, la sfîrşitul anului 2006, în număr de circa 54.500, reprezentînd 10% din totalul societăţilor active. \"Evoluţia ratei falimentului şi a insolvenţei a crescut în ultimii ani cu circa 50%\", a arătat Ionescu. El a mai spus că dezvoltarea economică a României va rămîne puternică şi în acest an, însă la un nivel mai redus, de 5,2%, faţă de 5,8% în 2007, pe fondul efectelor indirecte ale recesiunii din Statele Unite ale Americii. Coface estimează pentru România, în 2008, o creştere economică de 5,2% şi o inflaţie anuală de 4,6%.