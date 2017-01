Cofetărie boemă pentru constănțeni

Cofetăriile cochete, în stil retro, au revenit la modă. După ce aproape că ele dispăruseră din peisajul urban, în ultimul timp tot mai mulți constănțeni preferă să se răsfețe, împreună cu întreaga familie, într-un decor liniștit, boem, desprins parcă din filmele pariziene, savurând gustul delicios al prăjiturilor de altădată. Cea mai nouă cofetărie din Constanța – Moesis by Angelo (strada Mircea cel Bătrân, nr. 148), readuce iubitorilor de dulciuri savoarea prăjiturilor copilăriei. Într-un salon elegant vă puteți delecta cu bunătăți care de care mai savuroase și sofisticate. De la prăjituri, cozonaci tradiționali sau raw vegan, torturi spectaculoase de nuntă, botez sau aniversare, fursecuri, dulcețuri sau siropuri, toate pot fi regăsite pe rafturile cofetăriei dobrogene. Totodată, prăjiturile raw vegan fac parte din oferta bogată pusă la dispoziție pofticioșilor care vor să se hrănească sănătos și să își revitalizeze organismul. Un adevărat deliciu este și zacusca, pe care o puteți achiziționa la un preț accesibil pentru toate buzunarele. Nu vă veți putea abține să nu încercați tortul Snickers sau prăjiturile Rafaello. Cu o tradiție de peste 20 de ani în fabricarea produselor de cofetărie și reunind nu mai puțin de 10 cofetării și 15 puncte de lucru, Moesis by Angelo este noua marcă a brandului deja cu renume care a luat ființă în inima munților Măcin din județul Tulcea. ”În ținutul de altădată Moesis, dintr-o parte în alta a Dunării – Dobrogea noastră - sunt 19 etnii. Pe toate le-am reunit în acest brand și le regăsim în produsele expuse. Moesis by Angelo reprezintă Constanța reunită cu Tulcea”, a precizat manager grup firme Angelo, Paula Vals. Cu alte cuvinte, printre produse puteți regăsi și celebrele baklavale, saragli sau cornulețe, care fac parte din gama de top Moesis. Cofetăriile marca Angelo sunt vestite în toată zona Dobrogei mai ales datorită ingredientelor folosite, care sunt 100% naturale. Cu alte cuvinte, produsele nu au adaosuri artificiale, așa că nu vă veți simți vinovați gustând din deliciile de pe raft, iar de cum călcați pragul cofetăriei, veți avea ziua mai dulce. Întocmai pentru a întări buna comuniune dintre cele două județe, la deschiderea oficială a cofetăriei, care a avut loc vineri, 30 iunie, au participat oficialități atât din Constanța, cât și din Tulcea – primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, primarul municipiului Tulcea, Constantin Hogea, deputatul Mihai Tararache, precum și deputatul Neviser Zaharcu.