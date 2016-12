COGEALAC - Primarul se opune amenajării celui mai mare parc eolian din Europa

Din cauza opoziţiei dusă pînă la extrem, primarul comunei Cogealac, Cati Hristu, riscă să dea cu piciorul unei investiţii de zeci de milioane de euro. Construcţia parcului eolian care se construieşte, în cea mai mare parte a sa, pe teritoriul comunei Fîntînele (102 turbine), dar şi pe teritoriul comunei Cogealac (3 turbine), în zona satului Rîmnicul de sus, este înfrînată de primarul Cati Hristu, care a încercat, prin diferite mijloace, să împiedice amplasarea celor trei turbine din cele 105 ale parcului eolian. Ultima dovadă a opoziţiei manifestate de primar faţă de proiectul eolian a fost oferită în şedinţa Consiliului Local Cogealac de marţi, în care mai mulţi consilieri locali, la îndemnul primarului, s-au opus unui proiect de hotărîre prin care se solicita trecerea unor drumuri de exploatare în administrarea SC Tomis Team SRL, reprezentantul firmei CEZ Internaţional, cea care se ocupă de construcţia parcului eolian. Potrivit vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) Cristinel Dragomir, care a participat la şedinţă, proiectul de hotărîre a fost iniţiat de cinci consilieri locali (trei de la PSD şi doi de la PNL), aceiaşi care au şi convocat şedinţa de consiliu. Vicepreşedintele CJC a spus că, după o serie de discuţii cu scîntei, proiectul celor cinci consilieri a fost respins. „Am fost la Cogealac pentru a explica importanţa acestui proiect, dar am fost contrat dur de mai mulţi cetăţeni”, a declarat Cristinel Dragomir. El a spus că, pentru construcţia celor trei turbine eoliene, SC Tomis Team SRL are nevoie de drumuri de acces la teren. „Pentru utilizarea acestor drumuri, societatea care va construi parcul eolian s-a angajat, pe banii ei şi fără implicarea Primăriei, să consolideze drumurile de pămînt care duc la terenul unde vor fi amplasate cele trei turbine. Însă, pentru a face investiţia, SC Tomis Team SRL avea nevoie de avizul Consiliului Local. Numai că acest lucru nu s-a întîmplat din cauza opoziţiei primarului Cati Hristu şi a mai multor consilieri locali care nu au înţeles că cineva doreşte să investească în comună fără să apeleze la bugetul local. De altfel, de-a lungul timpului, actuala conducere a administraţiei locale din Cogealac s-a opus construcţiei parcului eolian. Acest proiect a fost demarat în comuna Fîntînele, unde reprezentanţii Primăriei au înţeles importanţa proiectului, mai ales că acest parc eolian va deveni şi o importantă sursă de venit la bugetul local. În plus, SC Tomis Team SRL s-a angajat să facă o serie de investiţii în comuna Fîntînele, lucru care s-a şi întîmplat. Dacă la Fîntînele lucrurile decurg normal, la Cogealac, încăpăţînarea primarului Cati Hristu este de neînţeles, pentru a făcut tot ce a putut pentru a întîzia construcţia celor trei turbine”, a spus Cristinel Dragomir. El a adăugat că speră ca primarul din Cogealac să înţeleagă că proiectul a fost demarat cu mult timp înainte ca el să vină la conducerea Primăriei. „În 26 februarie 2008 a fost emisă autorizaţia de construire a parcului eolian pe teritoriile comunelor Fîntînele şi Cogealac, aviz care a fost semnat de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, în baza Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie. De asemenea, parcul eolian a primit avizul şi din partea fostului primar, Ion Soare. Numai că, după venirea la Primărie a lui Cati Hristu, lucrurile au început să se complice, deoarece a atacat în instanţă autorizaţia de construcţie, invocînd tot felul de motive. Cum acest aviz este perfect legal, magistraţii au dat dreptate CJC. Nici după decizia magistraţilor, SC Tomis Team SRL nu s-a putut apuca de construcţia turbinelor, pentru că primarul Cati Hristu s-a opus, ultima dată în şedinţa din 16 iunie, cînd nu a dorit modernizarea unor drumuri de pămînt pe banii altora”, a adăugat Criastinel Dragomir. Am încercat să aflăm un punct de vedere de la primarul comunei Cogealac, Cati Hristu, însă acesta nu a dorit să comenteze situaţia creată în şedinţa Consiliului Local, spunînd că nu s-a întîmplat nimic. Grupul CEZ din Cehia, unul dintre cei mai mari producători, furnizori şi distribuitori europeni de energie, construieşte în judeţul Constanţa cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, cu o putere instalată de 600 MW. Capacitatea instalată a Parcului Eolian Fîntînele - Cogealac, care se va întinde pe o suprafaţă de 600 hectare, aproape că va echivala cu cea a unui reactor de la Cernavodă sau cea a termocentralei Turceni.