Coifuri şi măşti de paradă, la Muzeul de Istorie

Bogatul patrimoniu cultural al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa cuprinde două coifuri şi o mască pentru paradă, care erau purtate în perioada antică de bravii soldaţi sau de personalităţile politice sau sociale ale vremii. Piesele au fost descoperite în comuna Ostrov şi sînt expuse la parterul instituţiei muzeale, în Sala Tezaur. Starea de conservare a artefactelor este mediocră, chiar dacă ele au fost lucrate din foiţă de bronz, de numai un milimetru. Menţionăm că piesele datează din secolul al II-lea d. Hr, iar de studiul lor s-a ocupat cercetătorul Zaharia Covacef.

Cele două coifuri se diferenţiază atît ca dimensiune, cît şi ca decor, unul dintre ele avînd încrustate motive zoomorfe, iar celălat fiind mai amplu decorat. Primul, cu decor zoomorf, vegetal şi figuri geometrice, are, pe partea din spate, un cap de mistreţ. "Ambele profilaturi ale coifului se sprijineau pe capetele unor lei, dintre care nu a mai rămas decît unul, cel din stînga. De la capătul cozii leului se întinde o ghirlandă, care se termină cu capul unui grifon, iar în centrele cîmpurilor laterale ale piesei apar două divinităţi: Marte nud (dreapta), o Victorie înaripată (stînga). Apărătoarea de la ceafă, parţial distrusă, este decorată în partea centrală cu o cunună de lauri, legată jos cu o panglică", a precizat muzeograful Cecilia Paşca.

Cel de al doilea coif are forma conică, iar vîrful său înfăţişează un cap de vultur. Corpul vulturului estre încins de doi şerpi ondulaţi, iar sub capetele şerpilor este înfăţişat zeul Marte nud, ţinînd în mîna stîngă scutul, iar în cea dreaptă, lancea. Zeul Marte are aşezat pe cap un coif de pene. Vizitatorii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie vor observa că Marte nu este singurul zeu înfăţişat pe coif, alături de el fiind ilustrat şi Dioscur nud, în picioare, cu boneta pe cap. "Dioscur ţine cu mîna dreaptă un cal în frîu, iar tot ce ţine de acest animal este redat pînă la ultimul detaliu", a explicat Cecilia Paşca.

Ultima dintre piese, masca de paradă, înfăţişează capul Meduzei, cu părul căzut pe tîmple, şuviţele sale imitînd foarte bine cozile unor şerpi, iar deasupra frunţii se poate observa o mică diademă. Marginile măştii sînt şănţuite, pentru a permite îmbinarea celor două părţi.