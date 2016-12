Cojile fructelor şi legumelor luptă cu bolile

Numeroase fructe şi legume au în componenţa cojilor o serie de vitamine şi nutrienţi importanţi, unii chiar anticancerigeni, care nu se găsesc şi în interiorul acestora, explică un specialist citat de Daily Mail, dr. Marilyn Glenville, din cadrul Royal Society of Medicine. Printre acestea se numără kiwi, bananele, usturoiul, citricele, dovleacul şi nu în ultimul rând cartofii. În cazul fructului kiwi, coaja, chiar dacă pare necomestibilă, este bogată în antioxidanţi şi se crede că are proprietăţi anticancerigene, antiinflamatoare şi antialergice. Specialiştii au ajuns la concluzia că ajută inclusiv în lupta cu stafilocii şi E-coli. Şi cojile de banane, spun cercetătorii din Taiwan, au efecte miraculoase. Ei au descoperit că extractul din coaja fructului poate ameliora depresia, fiind bogat în serotonină. În ceea ce priveşte usturoiul, coaja acestuia conţine nu mai puţin de şase compuşi antioxidanţi, potrivit cercetătorilor niponi. Cojind usturoiul nu facem decât să ne lipsim de nişte antioxidanţi ce luptă cu procesul de îmbătrânire şi protejează inima. Poţi turna ulei de măsline peste o căpăţână de usturoi şi aşez-o pe grătar, alături de legume, sau poţi pune căpăţână întreagă când găteşti în aburi legumele. Coaja portocalelor şi a mandarinelor, în special, este foarte bogată în flavonoide capabile să reducă nivelul colesterolului rău, fără a coborî nivelul celui bun. Antioxidanţii din coajă sunt de 20 de ori mai puternici decât cei din suc, a arătat un studiu recent realizat în SUA. Mai ales porţiunea albă a cojii este bogată în pectină. Coaja dovleacului este bogată în zinc, util pielii şi unghiilor, şi în beta caroten, care protejează inima şi de boli şi întregul organism de cancer, în vreme ce coaja unui singur cartof de mărime medie oferă jumătate din porţia zilnică recomandată de fibre solubile, potasiu, fier, fosfor, zinc şi vitamina C.