Colțul Troll-ului - Are you „sirios“?

Uneori, România dă impresia că e îngrijitorul unui motel slinos dintr-un orășel uitat de lume. „Cineva să curețe voma din fața camerei 2! România, unde ești?“. „S-a defectat boilerul, chemați România!“. „Un tir a călcat un câine, cineva trebuie să adune bucățile de pe trotuar. România?“. Înțelegeți ideea. Altfel e greu de explicat cum am ajuns, spre exemplu, să reprezentăm interesele statului canadian și ale cetățenilor canadieni pe teritoriul Siriei. În mod oficial, am semnat un memorandum de înțelegere româno-canadian. În practică, pasul diplomatic este complet lipsit de sens și, probabil, importanță. Și oricum, e greu de înțeles, pentru un român normal la cap, cum și de ce am ajuns noi să facem asta. Nu-i ca și cum canadienii sunt niște neajutorați cu o economie de subzistență. Și oricum, de ce Siria?!? Să aibă legătură cu Hayssam și cu experiența noastră extinsă în zonă? Sau poate canadienii n-au avut chef să se ocupe de problemă și au sunat imediat îngrijitorul. Allah le știe, că e mare și le știe pe toate.