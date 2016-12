Colțul Troll-ului - Atentat spectaculos la logică!

Știrea cu atentatele de la hotelurile din Tunisia intră furtunos pe crawl-urile televiziunii. Elenica Udrea și planul diabolic pe care l-ar avea cu noul ei iubit tânăr de 50 de ani trec în plan secund. Asta dacă nu-i vreo legătură între cele două evenimente? DNA, hello? E vorba de hoteluri, Elenica a fost ministru al Turismului, poate a finanțat ea toată distracția? Moderatoarea emisiunii emite, într-un timp scurt, prea scurt, două cugetări memorabile. Prima - nu știm dacă atentatul din Tunisia și cel revendicat de Statul Islamic din Franța, care a avut loc ceva mai devreme, sunt corelate. Soro, n-are ISIS monopol pe sinucigași, decapitări și mașini-capcană. Iar dacă are, să chemăm Consiliul Concurenței! Să sunăm la OSIM, să vedem dacă are patent sau nu! A doua, care-i infinitezimal mai tare decât prima - să sperăm că între victimele din Tunisia nu sunt români... Pe bune? Asta-i ca aia cu „accidentul spectaculos“. Sunt, totuși, oameni morți. E mai OK dacă-s unguri? Sau negri? Rasisto! Dacă ar fi să ne luăm după utilitatea fiecărei nații pentru bunul mers al Terrei, eu aș spera să nu fie nemți sau japonezi între victime.