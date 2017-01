Colțul Troll-ului - Cere și nu ți se va da

Dintr-o mie de probleme presante, toată forța Coaliției pentru (Sub - n.r.) Dezvoltarea României (CDR) a reușit să o rezolve pe cea cu numărul 1.001 - eliminarea ștampilei, de la 1 iulie! Felicitări, doar ce ați economisit 200 lei/firmă și puțină bătaie de cap. Ce-i drept, doar în două țări din Uniunea Europeană mai există obligativitatea ștampilei. Până și Republica Moldova a renunțat la ea, din simplul motiv că nu are niciun folos. Dar ce ne facem cu restul de 1.000 de probleme? De ce înființarea unei firme durează 10 minute în Marea Britanie și 1.000 și una de nopți în România? De ce mai există Trezoreria și de ce nu se pot face doar plăți online către stat, fără cozi, fără nervi, fără birocrație? De ce durata medie a controalelor la marii contribuabili este de 272 zile (în afară, media e de peste două ori mai mică!)? De ce inspectorii antifraudă discută o oră despre un bon de 7 lei atunci când controlează un business care rulează 100 milioane de euro pe an? De ce trebuie să faci, ca patron, cinci, șase, șapte plăți diferite către stat, la tot atâtea ghișee? Dacă ai ceva forță, CDR-ule, fă lobby pentru așa ceva. E OK că dispare ștampila, dar nu-i motiv de laudă. E ca și cum te-ai bate în piept că ai închis o cofetărie pentru evaziune de 3,2 lei, în timp ce 1.000 de multinaționale au teleportat peste graniță 1.000 de miliarde de euro.