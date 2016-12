Colțul Troll-ului - Colonia deprimaților și viața fără de Marte

Ziariștii de la „The Guardian“ (Anglia) merg să-i intervieveze pe cei 100 de astronăuci care vor ajunge, în 2020-și-ceva, pe Marte. Ce urmează este un reportaj mai deprimant decât cele în care ni se arată cum s-au îmbogățit politrucii în ultimii 25 de ani, pe spinarea noastră. Practic, trimitem pe Marte 100 de oameni depresivi și antisociali, care-și vor tăia venele după nici șapte zile pe planeta roșie, când vor realiza ca n-are cine să le dea Like la comentariile triste de pe Facebook. Părerea mea e că pe Marte trebuie să trimiți niște oameni cărora le pasă (în limite firești) de omenire. Până la urmă, merg să colonizeze o altă planetă și să ne informeze dacă e OK sau nu acolo, nu să asculte muzică emo și să doarmă 15 ore pe zi. O tipă intervievată spune că ea n-are nevoie de dragoste și nici de relații sociale și că pentru ea n-ar fi nicio problemă să nu mai facă sex toată viața ei. Un altul afirmă că planeta asta e de doi lei, că lumea e rea și că nu mai merită să stai aici, așa că el alege să plece departe, pe Marte, vorba cântecului. Poate am citit eu prea multe SF-uri, dar explorarea spațială necesită și o doză puternică de entuziasm. Vă dați seama ce se va întâmpla în colonia marțiană cu astfel de specimene? „Martin, s-a depresurizat camera centrală!“. „Aaah, viața nu merită trăită, las-o să facă implozie, măcar scăpăm de chinul ăsta!“. Iar dacă, prin absurd, se întâlnesc cu extratereștri... vai de capul nostru! Probabil că roverul trimis de NASA ar fi mai potrivit pentru o primă conversație de gradul trei. Asta dacă nu vrem ca primii extratereștri care pun piciorul pe Terra să fie psihiatri.