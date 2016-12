Colțul Troll-ului - Consiliul Fiscal, orbit de băsism

Avizul negativ dat de Consiliul Fiscal (CF) pentru proiectul Codului la fel de Fiscal n-a fost deloc o surpriză. Ar fi fost ciudat să fie de acord cu marea relaxare (tot) fiscală. Și asta pentru că CF a dat mai mereu Guvernului cartonașe de-un roșu similar mărcii PSD. La ce să te aștepți de la o instituție înființată de Băsescu și Boc, în 2010, care vede economia prin ochelari portocalii, adică preferă oricând ca TVA să crească peste noapte de la 19 la 24%? „CF are o altă gândire, ce să facem. Au dat aviz negativ și când am redus TVA la pâine, și când am diminuat fiscalitatea pe muncă. Ei percep economia așa cum au făcut-o Boc și Băsescu; e chiar normal să nu fim pe aceeași lungime de undă. Ne respectăm și cu asta basta“, a comentat ieri premierul Victor Ponta. Cât despre comentariile negative ale Fondului Monetar Internațional, ele sunt la fel de normale, căci niciunui cămătar nu-i convine să vadă cum clientul său încasează mai puțin. Ideea e că, la câte mizerii grecești acceptă FMI, n-ar trebui să ne facem griji. Măsurile noastre de relaxare fiscală, care, în viitor, vor aduce la buget mai mulți bani decât austeritatea de neam prost din 2010 - 2012, sunt la ani lumină distanță de populismul exacerbat pe care noua guvernare de la Atena îl flutură în fața Fondului.