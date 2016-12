Colțul Troll-ului - Drone, Rieu și fețe secționate

Pe lângă filmările aeriene atât de căutate de televiziuni, dronele sunt foarte, foarte eficiente și la desfigurarea inamicilor. Dronele americanilor știu să facă mai multe, dar asta este o altă poveste. În practică, dacă mergi liniștit pe plajă și o dronă de 10 kilograme îți cade fix în cap, de la o sută de metri, o față secționată și o fractură craniană de toată frumusețea ar fi scenariul optimist. Poți să mori, evident, moment în care familia ta (dacă ai așa ceva) poate cere despăgubiri de la șoferul/proprietarul dronei. Cât? Asta va decide instanța. În cât timp? Ca-n România. Doi, trei, șapte ani. Și nu, nu va ține argumentul „Dacă vă dau gratis filmarea cu ultimele clipe ale victimei, mă lăsați în pace?“. Cum ar fi OK? Ca drona să fie asigurată, ca orice alt vehicul. Se poate face asta? Da. Câți proprietari de dronă și-au luat CASCO? Unul singur, pe numele lui Octavian Isăilă, din municipiul Mediaș (județul Sibiu). Plătește 500 euro pe an, iar asigurătorul oferă despăgubiri de 300.000 euro în cazul nefericit în care drona cade și omoară pe cineva. „Eu sunt sigur că la un moment dat o să înceapă și să cadă drone. Am fost la Andre Rieu, la București, și băieții zburau cu o dronă deasupra mulțimii. Teoretic și legislativ, este interzis așa ceva. Am auzit de un caz când o dronă a căzut și a secționat fața cuiva“, a spus Isăilă. El a precizat că în România sunt înregistrate oficial doar 60 de drone. Desigur, sunt mult mai multe, iar numărul lor va crește până când va trebui să mergem la plimbare cu cască de protecție.