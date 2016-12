Colțul Troll-ului - Excesul de zel ridică aeroporturi-fantomă

Trebuie să recunosc că știrea de mai jos m-a umplut de bucurie. D-aia proastă, de om ciudos care jubilează când moare capra vecinului. Uniunea Europeană a dat Poloniei sute de milioane de euro pentru construcția a cel puțin trei aeroporturi-fantomă, în zone în care nu există suficient trafic pentru a justifica asemenea investiții. Uite că mai greșesc și polonezii, mi-am zis! Ei, care n-au fost în recesiune, care au ieșit primii din umbra comunismului, care au prins trenul emergent înaintea tuturor și care au un capitol separat în toate rapoartele economice regionale, gen „Ce-a reușit elevul tocilar Polonia și ce-au mai făcut și pramatiile celelalte“! Regina Europei de Est a făcut trei investiții proaste! Aleluia! Am mai strâns puțin scorul, nu-i așa? Ea are trei, noi avem 5.567.303... În fine, potrivit cifrelor furnizate de Comisia Europeană, în perioada 2007 - 2013, Polonia a primit de la UE 615,7 milioane euro, special pentru aeroporturi. Suma e dublă comparativ cu cea alocată Spaniei și mai mare decât ce-au primit toate celelalte state membre la un loc. Potrivit Reuters, cele mai mari probleme sunt la noul terminal internațional de la Lodz, unde în 2013 numărul de pasageri a fost mai mic cu aproape un milion decât se preconiza. Într-o zi relativ aglomerată din timpul verii, doar patru zboruri au ajuns și patru au plecat de pe acest aeroport... Interesant este, însă, răspunsul autorităților de la Varșovia - „Nu am avut performanțe mai proaste decât alte state UE la construirea de aeroporturi. Sumele mari pe care am încercat să le absorbim de la UE într-un timp scurt sunt de vină pentru unele probleme. În cazurile în care lucurile nu au mers nu a fost vorba de corupție, ci de priorități greșite“. Adică vina lor e că au făcut totul ca la carte. La naiba!