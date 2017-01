Colțul Troll-ului - Fii de treabă și fugi!

Este, fără doar și poate, una dintre cele mai „iubite“ bănci din România. Este un adevărat pionier al proceselor pierdute pe clauze abuzive. Are club pe Facebook, dar nu de fani, ci de „hateri“ îndreptățiți să „hate-uiască“. I s-au dedicat pagini de internet, pe care omul interesat poate găsi toate dosarele cu probleme care o vizează. Cum s-a dat drumul la procese colective, cum a deschis larg porţile. Comisioane abuzive, dobânzi majorate peste noapte, fără informarea debitorului, taxe de administrare, readministrare, supraadministrare, contraadministrare și ultraadministrare, orice imbecilitate îți trece prin cap - le poți găsi într-un contract aleatoriu de credit de la banca în cauză. Hai să nu-i dăm numele. Începe cu „V“ și se termină cu „ksbank“, ok? Ei bine, banca anonimă... hu hu... a anunțat acum că va îngheța cursul francului elvețian la nivelul din 31 decembrie 2014, adică la 3,8035 lei/unitate, pentru a-și proteja clienții care au de rambursat credite în această monedă. Măsura a intrat în vigoare ieri și va fi menținută trei luni, timp în care e foarte probabil că tranzacția de achiziție a portofoliului său de către banca românească al cărei nume reprezintă o regiune a țării noastre (nu-i Banat, nu-i Crișana, ci...) va fi finalizată. Salutăm decizia băncii, luată în ceasul al 13-lea, la nici trei luni distanță de exit. Suntem siguri că tuturor românilor le va lipsi o asemenea bancă, atât de aplecată către clienți și care face totul întru liniștea sufletească a debitorilor; am încheiat sarcasmul... citatul, pardon! Ce citat? Niciun citat. Ce bancă? Contează?