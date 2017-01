Colțul Troll-ului - Haterul de azi, securistul de ieri

În plin comunism - același pe care-l regretă azi cretinii - am spart, din greșeală, cinci ouă pentru care bunicul plecase de-acasă cu noaptea-n cap. Mi-am luat două scatoalce peste ceafă, căci n-am avut de unde să facem rost de altele. Azi, un bol cu ouă vopsite zace pe bar de la Paște, iar în frigider mai am o caserolă cu șase-șapte ouă, cel mai probabil expirate. Tot azi, alți imbecili îi aseamănă pe inspectorii ANAF cu perceptorii și securiștii. Culmea, nu-i vorba despre tineri născuți după Revoluție și nici de persoane care au prins un pic de comunism, ci de fosile care mai trăiesc doar pentru că, înainte de 1989, n-au stat la coadă la alimentară. Stați liniștiți: dacă Antifrauda era Securitate, nu venea să dea amenzi pentru neemiterea bonurilor fiscale. Venea să-și ia partea și, dacă încercai să pui ceva deoparte, ajungeai la beci. Controalele nu se desfășurau, ce-i drept, în văzul clienților, pentru că nu era frumos să iei șpagă în văzul săracilor. Azi, cu riscul de a supăra Consumatorul (cu C mare), ANAF face totul pe față. Foarte „comunist“, nu-i așa? Ce să mai vorbim despre perceptori. Totul, de la ou la bou, era al patriei, nu al tău. Și nici măcar nu trebuie să fi trăit ani buni în comunism ca să știi asta. Trebuie, pur și simplu, să nu fi fost securist.