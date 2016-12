Colțul Troll-ului - Internetul, o lume paralelă pentru români

Când Linksys a prezentat un nou server, capabil să downloadeze întreaga bibliotecă a Congresului SUA în vreo 10 secunde, a primit imediat trei comenzi: una de la Guță, care vroia să moară dușmanii de ce wireless mare și tare are el, una de la Udrea, care vroia pur și simplu să cumpere ceva scump, și una de la RDS, care ținea morțiș ca România să fie țara cu cel mai tare internet din lume. Râdem, glumim, dar, după cum am tot spus, avem un super-internet, care-i face pe europeni să plângă așa cum salariile lor ne fac pe noi să bocim. Ce-i amuzant/paradoxal este că 50% dintre români habar n-au de asta. În vestul Europei, de bine, de rău, toată lumea, cu mic, cu mare, împarte același cablu de melc (multe virgule, nu-i așa? - n.r.). Potrivit ministrului Comunicațiilor, Sorin Grindeanu, țara noastră stă cel mai prost în UE la capitolul „relație cu www-ul“. Și el admite că-i ciudat rău, cu asemenea fibră pe stâlpi: „Utilizator de internet înseamnă cineva care intră măcar o dată la două-trei zile pe un site. Peste 50% dintre conaționali nu fac asta. Am dori să scadă procentul la 30% măcar. Cum? Politici mai bune, finanțări, campanii de conștientizare“. Culmea e că doar 10% dintre români au făcut până acum tranzacții electronice (media comunitară e de 80%...). Și aici e de lucru, din păcate.