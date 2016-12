Colțul Troll-ului - Lăsați profesioniștii să fure!

Prea mulți tâmpiței s-au uitat la „Lupul de pe Wall Street“ și au crezut că se pot îmbogăți făcând mânării financiare. Este cazul unui angajat al unei bănci, cercetat acum de DIICOT Olt sub acuzația că ar fi accesat ilegal contul curent al unei firme, deschis la aceeași unitate bancară, și ar fi făcut transferuri ilegale de bani, în valoare de 400.000 lei. Cât de imbecil să fii ca să crezi că un manager din România nu va observa că din cont îi lipsesc 400.000 lei? Ba mai mult, cum naiba să crezi că nu vei fi prins (chiar și în România), în condițiile în care băncile monitorizează la sânge toate tranzacțiile? Băieți, lăsați profesioniștii să fure. Adică fie șefii voștri, fie șefii șefilor voștri. Nu mai faceți manevre d-astea, că ajungeți pe YouTube, la rubrica „Epic Fail“. Parcă îi și văd pe politicieni și pe membrii misiunii FMI, adunați în jurul unui laptop, înainte de începerea negocierilor, uitându-se la un clip cu un „bancher“ din Olt. „LOOOOL, ăsta a emis singur un card fals, în numele firmei, și a scos 400.000 de lei de la bancomate din Slatina și București! 400.000 lei. De la bancomate. Nu sună suspicios deloc! Bravo, maestre, bravo! O să te angajăm... NOOOOOT!“. Dar stați, că asta nu-i tot. Știți proverbul cu prostul fudul? Ei bine, același bancher a băgat în această super-combinație și alți NOUĂ prieteni! Toți vor ajunge, pe rând, la sediul DIICOT Olt, pentru audieri. Well done!