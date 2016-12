Colțul Troll-ului - Luxul intră la zdup, odată cu Udrea

Poate nu vă vine să credeți, dar un sondaj de weekend efectuat de Institutul Britanic de Cercetare în Domeniul Orice-ului a arătat că cele mai fericite persoane din România sunt deținutele din penitenciarul în care are cele mai mari șanse să ajungă Elena Udrea. Nu de alta, dar dacă Elenica ajunge după gratii, se vor schimba lucruri. Cât ai zice „Fraudă“, se va încropi un proiect cu fonduri europene pentru modernizarea închisorii, supraevaluat cu nesimțire și oferit prin „licitație deschisă“ unor prieteni subcontractori. Primul pas va fi extinderea celulelor - 500 mp/persoană e o dimensiune OK. Nici să te sufoci, dar nici să trăiești ca o regină! Până la urmă, ești la închisoare, nu în vacanță. Urmează decorul - tapet venețian, aplice din diamant șlefuit de femei-prizonier din Africa (cu imperfecțiunile de rigoare, care-i garantează autenticitate și țipă „Responsabilitate socială, frate!“) și saltea umplută cu fulgi bio de pinguin pe cale de dispariție, mobilier de baie de cea mai bună calitate, plus un filtru prin care să fie îmbunătățită apa Evian. Să nu uităm gratiile ușii, care vor fi confecționate de fierarii din Toledo, și nici accesoriile multimedia, preferabil Apple, că sunt cele mai scumpe. Și asta nu-i tot! N-ar fi proiect marca Udrea fără un teren de sport în pantă, un parc luxuriant amplasat strategic în afara perimetrului închisorii, care se va dezintegra încet, în timp, în vreme ce subcontractorii trăiesc bine mersi din comisioane, și - piesa de rezistență - o scenă pentru concerte și discursuri de campanie, construită cu 1.000 lei și evaluată de ochii UE la 40.000 euro! Nu-i încă sigur dacă Udrea va comanda mâncare sau banii vor ajunge și pentru transformarea cantinei penitenciarului într-un restaurant de fițe. Și încă un mic detaliu - se pare că mai multe case de modă din Paris au depus cerere la Ministerul Justiției ca să-și deschidă reprezentanțe în penitenciarul cu pricina J (<<<< SMILEY FACE).