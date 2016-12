Colțul Troll-ului - Morții vii din cimitirul „Eternitatea“

Primul episod din sezonul 6 al celebrului serial „The Walking Dead“ a fost filmat ieri, în România! Creatorul benzii desenate TWD și producătorul adaptării TV, Robert Kirkman, a declarat, pentru tabloidul „Cimitirul Eternității News“, că decizia de a filma la noi în țară a fost una firească, în contextul crizei economice și nevoii studiourilor de la Hollywood de a-și reduce costurile - „Sezonul 6 este o adaptare a volumului „No Way Out (Fără scăpare)“ al benzii desenate, în care comunitatea Alexandria a supraviețuitorilor apocalipsei zombie este asaltată de o cireadă de morți vii. În mod normal, puneam un ecran albastru și plăteam niște graficieni cu sute de mii de dolari, ca să avem scene de-o asemenea amploare. Dar așa, când am văzut ce se întâmplă la înmormântarea Mărioarei Zăvoranu, am dat o șpagă de 50 lei portarului de la cimitir, am cocoțat un cameraman pe cel mai înalt cavou și bingo! Avem o invazie zombie low cost. Imaginile le procesăm rapid, le trimitem pe mail în SUA, unde doar se aplică două trei efecte sepia, și asta-i treaba“. Kirkman s-a declarat uimit de asemănarea dintre vârstnicii din România și zombalăii creați de make-up artists de renume din America - „E fantastic... să-i vezi cum se înghesuie, cum se calcă pe cap ca să aprindă o lumânare la mormântul unei persoane pe care n-au cunoscut-o... Sunt la fel de idioți ca zombalăii noștri, fără să fie nevoie să le dai indicații de scenă!“. El nu exclude ca întregul sezon 6 al „The Walking Dead“ să fie filmat în România: „Sigur filmăm și marți, la înmormântarea cu repetiție. Poate prindem cadre și cu Oana Zăvoranu, zombalăul-șef. S-ar putea să ne ceară 5.000 euro, dar e OK. Bugetul în SUA ar fi de două milioane dolar pe episod! În continuare, filmăm în hypermarket, de 1 mai, când sigur va fi măcel, iar pentru cadre dezolante, atmosferice, vom merge pe 2 mai la pădure. Munți de gunoaie, mâncare stricată, maidanezi... va fi perfect!“. După incidentele de ieri, Oana Zăvoranu a anunțat că mama sa, Mărioara, va fi înhumată abia marți. Ulterior, ea s-a răzgândit, iar înmormântarea a avut loc aseară.