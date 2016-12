Colțul Troll-ului - Nici măcar corupție ca lumea n-avem! 

Deși am vrea să fim și noi primii într-un top mondial, nici în clasamentul corupției n-avem șanse. Pentru că... Sudan, Somalia, Coreea de Nord... Și nici măcar nu avansăm în acest top, corupția agravându-se doar în China, Turcia și în alte țări cu creștere economică puternică, potrivit raportului anual al Transparency International, publicat chiar ieri. La polul opus, în zona de bine, se regăsesc state în care nivelul de trai și relaxarea cetățenilor ating cote de-a dreptul științifico - fantastice pentru noi - Danemarca, Noua Zeelandă și Finlanda. Din 178 de țări analizate, România se află ușor în afara zonei de confort, pe sugestiva poziție 69, cu un scor de 43 de puncte, identic cu cel din 2013, semn că totul merge bine, nu-i așa? Suntem la egalitate cu nume grele de pe hartă, precum Brazilia, Bulgaria, Grecia, Senegal și Swaziland. Și Italia are 43 de puncte. E de înțeles (ciao, Cosa Nostra!). Oricum, n-ar trebui să ne supere prea tare topul, căci înșiși autorii lui spun că este imposibil să măsoare corupția, pentru că - atenție! - este ilegală și ascunsă! Cine-ar fi crezut? Tocmai de aceea, fiecare ediție a topului are o temă, iar cea curentă vizează dificultățile din țările emergente. China, spre exemplu, e pe locul 100 din 178 și a pierdut patru puncte față de ediția trecută, ajungând la 36. De asemenea, Turcia (locul 64) a pierdut 11 poziții și cinci puncte (până la 45). În legătură cu China, Transparency noteză că, „deși mai mulți politicieni de top și funcționari publici de rang minor au fost arestați pentru corupție, modul în care oamenii sunt judecați ar trebui să fie mai transparent“. În cazul Turciei, organizația amintește că mai multe persoane apropiate guvernului au început să fie investigate pentru corupție, în vreme ce unii jurnaliști care critică regimul au fost persecutați și arestați.