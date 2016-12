Colțul Troll-ului - Oamenii normali la cap, viitoare minoritate

Va veni o zi în care omul sănătos, normal, cu o inteligență medie și așteptări nici prea-prea, nici foarte-foarte de la viață, nu va mai avea nicio șansă de a-și găsi un loc de muncă. Nu faceți parte din nicio minoritate etnică? Sorry! Sunteți heterosexual? Păcat... măcar bi-curios să fi fost... ne pare rău! Cum?!? N-ați fost traumatizat de părinți când erați mic? Ați avut o copilărie... FERICITĂ? Ce să facem cu dumneavoastră? Sorry... Wow, aveți un IQ mediu. Hm. Dacă erați geniu, poate găseam ceva. Sau poate dacă sufereați de handicap mental grav, intrați pe vreun program social. Dar așa... 100% obișnuit... nicio șansă anul ăsta. Ne pare foarte rău! Vă mai sunăm! Aptitudini în regulă, istoric bun la vechile locuri de muncă, nu faceți exces de alcool și droguri, nu fumați (wow!), văd că aveți și o scrisoare de recomandare... STAȚI! Ați spus că nu vă interesează subiectele „50 Shades of Gray“ și „Pro TV promovează criminali la „Românii au talent““... nu, nu și iarăși nu. Reveniți-vă, adunați-vă, luați două săptămâni de vacanță și regândiți-vă prioritățile. Până atunci... ne pare rău. La final, să spunem că gigantul IT Microsoft a lansat un program-pilot în vederea angajării persoanelor cu autism. „Unii dintre ei au o capacitate incredibilă de a reține informații, de a reflecta la un nivel înalt detaliul și profunzimea, în timp ce alții excelează în matematici“, a declarat ieri vicepreședintele Microsoft, Marry Ellen Smith, mamă a unui copil autist. Iar pentru restul joburilor unde nu-i nevoie de transsexuali, bolnavi de SIDA, oameni triști, sinucigași, naziști și pușcăriași există... ROBOȚI!