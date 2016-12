Colțul Troll-ului - Paradoxul România: taxe mici, dar uriașe

România are cel mai redus nivel de împovărare fiscală din Europa și unul dintre cele mai mici din lume, în sensul că un norvegian care câștigă 15.000 euro pe lună plătește taxe mai mari decât un român care încasează 300 euro. Raportat la media țărilor emergente cu venituri scăzute, însă, al nostru Guvern impune printre cele mai mari biruri, arată un studiu al firmei britanice de consultanță UHY Hacker Young. Mai exact, cu un nivel de împovărare fiscală de 18% din PIB, România e pe locul 41 din 53, media globală fiind de 27,8%. În Europa, nivelul de taxare e la 25,9% din PIB, iar în statele vestice atinge 38,9%. Când vine vorba de grupul statelor emergente, suntem pe locul 2, după Croația (19% din PIB). Sub noi sunt Egiptul (10,3%), Porto Rico (7,6%), Emiratele Arabe Unite (2,7%) și Nigeria (1,6%); media grupului este de 15,1%. Studiul mai arată că Danemarca are cel mai ridicat regim de taxare din lume (48,6%), ea fiind urmată de Franța (45%), Belgia (44,6%), Finlanda (44%), Suedia (42,8%) și Italia (42,6%). Dar hai să nu le plângem de milă!