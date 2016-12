Colțul Troll-ului - Săracii „mălai“ visează

Într-o lume ideală, câștigător la loterie va fi un om cu venituri lunare mici spre medii, căruia muntele de bani îi va schimba viața (în bine sau în rău). La Loteria Bonurilor Fiscale din România, însă, cu cât ești mai sărac, cu atât câștigi mai puțin. Ba mai mult, primești și o excursie plătită de tine la orice sediu al ANAF, unde vei avea „plăcerea“ de a simți pe propria-ți piele ce înseamnă birocrație. Iar dacă ești certat cu taxele și impozitele, reintri în sistem și întreg premiul va fi folosit pentru acoperirea penalizărilor (deci atenție!). La prima extragere am avut ghinion să iasă o valoare de 6 lei. Prea puțin. Mii de români au bonuri de șase lei și, când se va împărți milionul, ei vor încasa niște mărunțiș. Să vedeți la următoarea extragere, când iese 887... păi câți români vor avea bonuri de 887 lei? Unul? Doi? Hai trei! 300.000 lei de căciulă! Un apartament nou-nouț. Un jeep lucios. O excursie în jurul lumii. Vedeți cum ajungem iar la celebra vorbă din popor - „Ban la ban trage“. Comparativ, la extragerea curentă, cu milionul împărțit la câteva mii de oameni, vom avea așa: o jumătate de rată, o pereche de blugi, două-trei tricouri, mâncare pentru două zile sau aproape un plin de benzină. Știu, știu, sunt bani gratis, dar totuși... La final, un fapt divers, în temă: un arădean de 43 de ani, care are șase copii și lucrează doar două luni pe an, când construiește sobe de teracotă, a adunat din coșurile de gunoi ale unor magazine peste 1.500 de bonuri fiscale. Dintre ele, 23 sunt câștigătoare. No comment.