Colțul Troll-ului - Trezirea bonului fiscal naște monștri

11:11:32 / 04 Februarie 2015

adevarat

Am vazut pe bune faza cu painea la un amarat care se baga-se in fata mea si vroia bonul;in alte conditii lasa bani fix pt. o paine si pleca.Ce bine ne-a citit fiscul!suntem mari amatori de castig nemuncit,indiferent daca vine de la bingo,loto sau ANAF!Huo,hotilor care vreti sa va imbogatiti fara sa dati bonuri!Lasa fiscul sa stranga bani, sa aiba politicienii milioanele de euro pe care sa le care cu sacosele.Oare i-o durea mintea de cat s-au scremut sa le vina o idee ca asta?eu cred ca nici nu au fost in stare,au furat-o direct de la greci(oare ce rezultat o fi avut la ei?)