Colțul Troll-ului - Tupeu grecesc

Închipuie-ți că un șmecheraș care taie frunză la câini vreo patru ore pe zi, iar în restul timpului are pauze de masă și siestă, se însoară cu sor'ta și devine familie. Se adaptează rapid nivelului de trai ridicat, își trage o mașină în leasing, o casă pe credit, unelte de pescuit la suprapreț și haine de firmă. Nu plătește impozite la stat, fiindcă „doar fraierii fac asta“, nu declară nimic, dar măcar e mereu binedispus. Când îl vezi cum dansează la grătarul săptămânal, după care ajung la maidanezi, în medie, 13 - 15 kilograme de carne, îți aduci aminte de Zorba Grecul. Apoi vine criza. Jale. Tragedie. Dispar mașina și casa, sunt amanetate undițele și momelile, grătarele se răresc și se prăjește mai mult pui decât berbecuț și bivol australian, dar omul nu se apucă de muncă, ci continuă să danseze. Când nu se distrează, protestează în fața băncilor și le acuză că i-au dat prea mulți bani pentru binele lui. După vreo doi - trei ani, dă faliment. E Moromete-n bătătură, care nu mai are nici măcar mărunțiș prin pușculiță. Așa că vine la tine și îți cere bani, că altfel se sinucide. Tare ai vrea să îl dai afară din familie; ți-e teamă, însă, de gura lumii. Dacă se aude că-n familia ta sunt divorțuri, sărăcie și dramă, ți se duce naibii reputația. Așa că, scâșnind din dinți, te vorbești cu bancherul tău, scoți din cont câteva mii de euro și îi dai tembelului, ca să scapi de-o grijă. Din când în când, mergi pe la el, ca să te asiguri că nu dă banii pe undițe scumpe și bere de import. Îl pui să-și ia hârtie igienică mai ieftină, să mănânce mai mult parizer, îl faci de râs în fața nevestei, forțându-l să-și plătească impozitul pe locuință, îl duci de mână la administratorul blocului, ca să își ceară scuze că n-a plătit întreținerea de doi ani și jumătate. Dar parcă îl presezi prea tare. Nu începe bine anul și omul se înscrie într-un grup radical, d-ăsta cu „rage against de machine“. Nu-ți mai răspunde la telefon, se apucă de băut și te anunță să nu mai vii pe la el, pentru că nu mai acceptă să fie umilit, că e și el om! Culmea culmilor - îți cere să uiți de datorie și să accepți faptul că nu mai vezi banii în vecii vecilor, amin. Și, pentru că ții la familie, taci și înghiți. Cam așa e și cu Grecia și troica creditorilor, doar că un pic mai rău, căci vorbim despre Uniunea Europeană, nu despre familia ta, de care nu-i pasă nimănui.