Colțul Troll-ului - Un viol, două vioale

Oare satul român era la fel de sălbatic și înainte de 1989? Eu am prins, acum multă vreme, câteva veri la țară, la bunici. Nu se tăia nimeni cu săbiile în han, nu era violat nimeni, țăranii munceau de dimineață până seara, fetele alergau pe ulițe fără să le târască vreo maimuță pe câmp și mai că auzeai „Vara“ lui Vivaldi răsunând peste peisajul ăla pastoral. Primul contact cu violul a venit când am găsit o carte intitulată chiar „Violul“, semnată de Sandra Brown, pe o tarabă de cărți. Descrierea de pe spate era așa: „O femeie este violată, dar are puterea să revină și să se răzbune“. Reacția mea a fost: „Wow, carte SF cu zombalăi!“. Credeam, cât se poate de sincer, că femeia fusese omorâtă. După atâtea vacanțe petrecute la țară, habar n-aveam ce înseamnă viol. Știam de înecați în Dunăre, de oameni omorâți de vaci nebune, de membre tăiate cu toporul, de accidente de muncă la CAP. Nu de viol. Și nu-i ca și cum violul a apărut acum, după căderea comunismului. E în sângele omenirii din antichitate. Totuși, pare-se că, în lipsa războaielor, democrația românească l-a resuscitat. Să ne trăiască!