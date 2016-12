Colțul Troll-ului - Unde-i lege, nu-i tocmeală. E bălăcăreală!

12:58:49 / 09 Decembrie 2014

Hotia RCA

Politele RCA au caracter obligatoriu, deci noi cotizam obligatoriu la niste societati comerciale. Societatile comercialte scumpesc polita RCA in fiecare an. Societatile comerciale vor sa isi stabileasca singure valoarea daunelor pe niste sume incasate in mod obligatoriu. De aceea societatile comerciale care capuseaza soferul roman se opun unui astfel de proiect. Hotia RCA nu are limite in Romania!