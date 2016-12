Colțul Troll-ului - Viscolul nu ocolește proștii

Ca în fiecare iarnă, la prima ninsoare care ne ia prin surprindere (că doar trăim în Florida, nu-n România, nu-i așa?), televiziunile trec în modul „Tălâmbă“. Cod ROȘU, coșmar alb, iadul alb-roșu de Crăciun, coșmar pe șosea. Nu știu cum vă închipuiți voi iadul, dar eu nu-l văd drept un drum înzăpezit din România. Și știți de ce? Pentru că, atunci când e Cod ROȘU de viscol și ninsoare, eu nu plec de acasă spre cine știe ce sat uitat de Dumnezeu, Allah și Tarkovsky, aflat la 250 km de Constanța. Raționamentul meu e simplu, în două părți. Prima - OMV Petrom și alte companii mari își permit să oprească transporturile de mărfuri, deși pierd zeci de mii de milioane de miliarde de catralioane de bani. Eu câți bani aș pierde? Păi vroiam doar să merg în vizită... deci ZERO! Așa că, în loc să consum cu 50% mai multă motorină, stau acasă. A doua - să zicem că nu-i excursie, că trebuie să merg la muncă, sau la spital, sau la aeroport (?!). Cum aș munci/trăi mai mult? Dacă aș sta liniștit la mine-n cartier și aș pleca peste două zile, când zăpada se transformă în mocirlă? Sau dacă aș pleca în plin cod roșu și aș muri în câmp la -20 de grade + viscol + „salvatori“ de România? Varianta A, corect? Așa că la noapte, când va veni presa peste mașina ta degerată, unde în mijlocul pustietății (also known as drumurile națioanale autohtone), în loc de fața aia indignată și de injuriile la adresa celor care nu te-au salvat la timp de propria-ți prostie, gândește-te mai bine dacă era 100% necesar să pleci de acasă. Și, în loc să mă înjuri de mamă, ia enumeră câteva situații în care-i musai să pleci la drum iarna. Și nu, „vroiam să ajung la Poiana Brașov să schiez“ nu se pune.