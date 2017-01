Colțul Troll-ului - Voltaj-ul slab a ars Eurovisionul

Dacă vrem să câștigăm și noi Eurovisionul, trebuie să schimbăm un pic placa. E clar că la show-ul original n-avem nicio șansă, câtă vreme nu mergem cu femei cu barbă, cu lesbiene sau minorități oprimate. Ar fi OK cu autiști, de unde și marea mea mirare când am aflat că n-am concurat cu corul clasei politice. Nu, noi am mers cu Voltaj... Știți filmul „Tropic Thunder“? E cel în care Robert Downey Jr. dă celebra replică „You never go full retard“ (niciodată nu joci rolul unui retardat total). Asta am făcut noi, trimițând „rockerii“ de la Voltaj, am fost retardați complet. Cu autism sau cu handicap minor, ai șanse la câștig. Cu prostie crasă nu merge. Oricum, pentru anul viitor, am o propunere: ce-ar fi să ne facem propriul concurs? Dacă e Eurovisionul manelelor, câștigăm garantat. Cine să se pună cu Salam, Guță și Minune? Putem face și Eurovisionul Bocitoarelor. Luăm orice băbuță din cimitir și locul I e al nostru! O altă idee bună ar fi Eurovisionul Turnătorilor, că la cum se „cântă“ acum în sediile DNA...