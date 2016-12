Colțul Troll-ului - Și avioanele au demonii lor

Un avion al companiei Malaysia Airlines s-a întors vineri pe aeroportul din Melbourne, unde a aterizat de urgență, la câteva minute după decolare, din cauza unei alerte de incendiu la un motor. Avionul a fost calmat cu greu de mecanici și de paramedici și abia după două ore, când aripile au încetat să-i mai tremure, a putut fi chestionat de angajații serviciilor aeriene australiene. Avionul, pe numele său Gogu, a povestit că, în urmă cu două luni, prietena l-a părăsit, motiv pentru care a încercat să se sinucidă, dar n-a reușit decât să se dea cu cabina de un perete și să intre în comă - „Azi, când mi-am revenit, m-am trezit în aer, deși nu-mi aminteam să fi ieșit din spital! M-am uitat în spate - niciun pasager. M-am uitat în cabină - niciun pilot, nicio stewardesă, nimic! Am zis că e un coșmar... Apoi m-am uitat în retrovizoare și am văzut abțibildul cu Malaysia Airlines pe coadă. M-am panicat... Nu, nu, am țipat. Nu vreau să mor, nu vreau să mă pierd în ocean! M-a luat cu arsuri la motor, de unde și alerta de incendiu. Am avut noroc că nu decolasem de mult...“. Gogu a mai spus că va face plângere la poliție împotriva companiei de „transport“ aerian, pe care o acuză că l-a drogat și l-a forțat să zboare împotriva voinței sale, doar pentru ca oamenii din aeroport să vadă un avion Malaysia care decolează. „Își repară imaginea pe seama noastră. Ne exploatează. Asta nu va ține. Cum au plecat piloții și angajații, așa vom pleca și noi! Suntem atât de disperați încât am putea lucra și pentru Tarom! Nu, glumesc, n-am ajuns atât de jos“, a comentat, pentru „New York Thyme“, liderul de sindicat al avioanelor Malaysia.