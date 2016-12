Colțul Troll-ului - Știre dintr-o altă lume

Miliardarul american Warren Buffett (84 de ani), care în ultimii 50 de ani a transformat Berkshire Hathaway dintr-o companie de textile nerentabilă într-un conglomerat cu performanţe peste majoritatea corporaţiilor americane, se pregăteşte să predea conducerea grupului. Și nu oricui, ci probabil unor... „tineri“. Nu, nu vicepreședintelui Berkshire, Charlie Munger (91 de ani), ci lui Greg Abel (51 de ani) sau lui Ajit Jain (63 de ani)! În plus, Buffet a avertizat că performanțele din următorii ani nu vor fi chiar spectaculoase, în mare pentru că fondul de investiții, cu o capitalizare care se apropie de 400 miliarde dolari, nu mai are cum să crească exploziv - „Berkshire a devenit atât de mare, cu un profit net pe acţiune de 751.000 de ori mai mare faţă de nivelul iniţial, încât ritmul viitor de dezvoltare nici măcar nu se va apropia de cel din trecut“. Berkshire a raportat în weekend o scădere cu 17% a profitului în trimestrul patru, la „numai“ 4,16 miliarde dolari. Totuși, pe ansamblul anului trecut, profitul net a urcat cu 2%, la 19,87 miliarde dolari (!). Veniturile au avansat cu 7%, la 194,67 miliarde dolari. Berkshire deţine peste 80 de companii, precum asigurătorul Geico şi producătorul de îngheţată Dairy Queen, dar şi investiţii în acţiuni ale unor companii ca Wells Fargo, Coca-Cola Co., American Express şi IBM Corp. Buffet a declarat că rămâne interesat de achiziții, având la dispoziție lichidități de... 63,27 miliarde dolari. În altă ordine de idei, păstrați bonul fiscal, poate câștigați 54 de lei la loteria de Paște!