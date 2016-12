Colțul Troll-ului - Deputații, revoltați de salariile mici

După o vacanță obositoare în Bahamas, doi deputați români revin la „muncă“. Află și ei că li s-au mărit salariile și sunt vădit enervați că procentul e așa mic. La naiba cu alegerile astea, că tre' să dăm ceva și la săraci, la pensionari. Eu unu' nu-nțeleg de ce tre' să dăm bani la medici, că și-așa mergem în Austria când ne doare capul. Sau la profesori? Altă glumă. Eu aș da mai degrabă la traficanții de droguri, să aducă și ei cocaină mai bună. Li se pare amuzant, așa că își bat palmele ca hocheiștii și o regretă împreună, preț de câteva secunde, pe Elena Udrea. Elenica, draga de ea, dacă mai era printre noi, ar fi militat pentru o majorare cu cel puțin 20% a salariilor, că gențile Hermes nu se cumpără singure. Și, frate, parcă lipsesc femeile mișto, nu poți să fluieri la nimeni. Alina G. e OK, dar a stat prea multă lângă „buldog“ și are bale pe ea. Neatractiv. Și asta li se pare amuzant, așa că râd tare și cheamă, din reflex, chelnerița, că ar mai bea un whisky. Dar stai, că sunt la „muncă“, iar „chelnerița“ se dovedește a fi Ana Birchall. Râd în barbă și-și bat palmele pe sub scaun, moment în care-și aduc aminte că, pe ordinea de zi, e un proiect privind conversia creditelor. Am cam uitat de ăsta, ha ha. Din iarnă, de când naiba e-n comisii? Au protestat săracii-n stradă, au negociat cu rechinii, pardon, bancherii. Cică ăia cu franci elvețieni și-au făcut și grup pe Facebook. Doamne ferește să ajungem în halul ăsta. Scuipă în sân și fă-ți cruce, bă. Las' că Dumnezeu e mare și ne vede că suntem buni creștini. Trăiască nevastă-ta aia bună, că ne cară la biserică-n weekend!