Colțul Troll-ului - Jurnalul unui erou nord-coreean

Dragă jurnalule, astăzi am atacat Coreea de Sud. Am pus piciorul peste graniță și am răvășit un pic pământul, după care am urinat prin sârma ghimpată peste niște flori mai răsărite. La final, am aruncat pietre într-un turn de pază abandonat și am spart ceva mai rău niște geamuri deja sparte. Am încercat să distrugem cumva și difuzoarele propagandiste, care spun că al nostru Căpitan Intergalactic Kim Jong-un e un grăsan răsfățat care ne terorizează, dar bilele noastre de paintball au ratat mizerabil ținta. Drept răsplată, am dat și noi drumul la difuzoare, niște minunății tehnologice cumpărate la second-hand în 1962, și am pus imnul de luptă al Coreei de Nord, în care îi avertizăm pe haterii din sud că totul este împotriva lor, și râul, și ramul, și bomb... (fragment șters de Ministerul Propagandei) ...tomică. Știu că ei ne consideră niște înapoiați, pentru că încă mai folosim calculatoare cu suport pentru dischetă și nu știm ce-i ăla LCD, dar ei ce au? Mint cu nerușinare că ar avea telefoane pe al căror ecran vezi poze și pe care poți să apeși! Ha, nu mă faceți să râd, dușmanilor! Poate pe americani să-i păcăliți cu poveștile astea, că ei cred tot ce aud. Noi le-am spus că avem rachet... (fragment cenzurat) ...alistice și ne-au crezut hue hue hue, când, de fapt și de drept, avem machete din lemn și carton, construite de fiii și fiicele acestei țări minunate. Acum te las, că se aude o sirenă. Pare-se că sudiștii ne bombardează. Hai să o văd și pe asta. De parcă ar avea booooom... Au...