Colaborare cu Islanda în siguranţa maritimă

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV va coopera cu Maritime Safety and Survival Training Centre (Centrul de pregătire, supravieţuire şi siguranţă maritimă, n.r.) din Islanda, în cadrul proiectului de mobilitate „Improved teaching in personal safety and social responsibility for seafarers”, („Educaţie îmbunătăţită în securitatea personală şi responsabilitatea socială a navigatorilor”, n.r.), finanţat prin Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, Leonardo da Vinci. Cooperarea dintre cele două centre va consta în schimbul de experienţă şi transferul de inovaţie în ceea ce priveşte organizarea cursurilor de siguranţă maritimă având în vedere Convenţia de la Manila, în iunie 2010. „CERONAV are o experienţă de peste 35 de ani în domeniul instruirii maritime şi este recunoscut ca unul dintre centrele de prestigiu din Europa. Faptul că reprezentanţii unui centru de pregătire din Islanda au apelat la CERONAV pentru realizarea obiectivelor acestui proiect, nu poate decât să ne onoreze şi să ne confirme faptul că CERONAV deţine know-how de care chiar şi ţările vestice, cu tradiţie în navigaţie, au nevoie”, a afirmat directorul general al CERONAV, Ovidiu Cupşa. (O.M.)