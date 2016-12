Colaborare perfectă între LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa şi CS Agigea

Pornită la drum în urmă cu un an şi jumătate, colaborarea dintre secţiile de kaiac-canoe de la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa şi CS Agigea a dat roade excelente în ultimele luni. Conform înţelegerii, sportivii legitimaţi la cele două cluburi au concurat pentru LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa în întrecerile de juniori şi pentru CS Agigea în cele de seniori. “Am ales să facem colaborarea pentru a le oferi sportivilor cele mai bune condiţii de pregătire, iar ultimele rezultate obţinute la tineret şi seniori ne-au arătat încă o dată că am făcut un lucru bun. La doar 18 ani, Cristian Şerban i-a învins pe sportivii aflaţi la lotul olimpic, iar anul viitor va face pasul către lotul naţional. Şi Cosmin Simion a înregistrat rezultate bune în primul său an la tineret, fiind prezent la Campionatul European de tineret. Pentru anul următor avem drept obiectiv principal o participare meritorie la Campionatul European de tineret, unde vom fi prezenţi cu trei sportivi, Cristian Şerban, Cosmin Simion şi Daniel Ticheaua. În plus, ne propunem să dominăm întrecerile de seniori pe plan intern, unde doar Steaua ne-a depăşit în acest an”, a spus Ionel Raţă, director al CS Agigea şi antrenor atât la LPS Nicolae Rotaru Constanţa, cât şi pentru lotul naţional de juniori 1, în proba de kaiac 200 de metri. Rezultate înregistrate de sportivii legitimaţi la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa şi CS Agigea în acest an: CE juniori I (30 iunie-3 iulie, Zagreb): Cristian Şerban - bronz la kaiac 2 200m; CM jun. I (29-31 iulie, Brandenburg): Cristian Şerban - locul 6 kaiac 2 200m jun. I; CN de juniori (8-10 august): Sorin Cical, Aurelian Ciocan - aur kaiac 2 200 jun. II, aur kaiac 2 500m jun. II ; Cristian Şerban, Ionuţ Bătrânu - argint kaiac 2 500m jun. I, Cristian Şerban - argint kaiac 1 500m jun. I, Jean Bolojan - argint kaiac 1 200m jun. II ; Cristian Şerban - bronz kaiac 1 500m jun. 1; CN de seniori (8-9 septembrie): Daniel Ticheaua, Cristian Şerban - argint la kaiac 2 200m; Cosmin Simion - argint canoe 1 1.000m; Daniel Ticheaua, Marius Călătoae, Cristian Şerban şi Ionuţ Bătrînu - bronz kaiac 4 1.000m; Daniel Ticheaua, Şerban Cristian - bronz kaiac 2 500m ; CN de tineret (10 septembrie): Cristian Şerban - aur kaiac 1 200m; Cosmin Simion - argint canoe 1 1.000m; Daniel Ticheaua, Cristian Şerban - bronz la kaiac 2 200m; Ionuţ Bătrânu, Marius Călătoae - bronz kaiac 2 500m.