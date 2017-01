Colaborare turco-română în domeniul educaţiei

Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR) a organizat, în perioada 15 - 23 august, un proiect destinat dezvoltării relațiilor internaționale din domeniul educației. Astfel, o delegație formată din profesori de limba turcă, dar și din responsabili din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN) și ai Inspectoratului Școlar Județean Constanța a vizitat instituții de învățământ din Republica Turcia și a purtat convorbiri cu membri ai Federației Cadrelor Didactice din Europa și Asia (Avrasya). „În acest an am decis să derulăm acest proiect în localitatea Aydin, din Turcia. Printre unitățile de învățământ vizitate se numără și Liceul de Științe din Aydiın, unitate școlară de elită care derulează numeroase proiecte Comenius cu şcoli din Europa. Conducerea Liceului de Științe și-a exprimat dorința de a se înfrăți cu un liceu din România, pentru a putea derula proiecte educaționale în parteneriat. Am propus înfrățirea cu Liceul „Dante Alighieri” din București, o primă discuție între cei doi directori de liceu desfășurându-se în 21 august“, a declarat inițiatoarea proiectului, Vildan Bormambet, inspector de specialitate în cadrul MEN - Direcția Minorități. Ea a mai spus că există peste 50 de parteneriate încheiate între școli din România și Turcia.