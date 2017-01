Colaborarea cu PDL, exclusă

Indiferent cine va fi viitorul preşedinte al PDL, Opoziţia este decisă să nu colaboreze cu principalul partid aflat la Putere. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, ieri, că Emil Boc este numărul 1 al ţării în materie de “gogoşi” şi nu a avut curaj să se întâlnească de 1 Mai cu oamenii, iar colaborarea cu PDL este exclusă chiar şi în situaţia în care Vasile Blaga ar fi ales preşedinte al PDL. La rândul său, preşedintele PSD, Victor Ponta, a spus că USL nu ar face o alianţă cu un PDL condus de Vasile Blaga. „Există două variante pe care membrii PDL le au în faţă la Congresul din 14 mai. Varianta în care pot să aleagă o conducere de partid şi aici e vorba categoric de Vasile Blaga, cu care USL nu o să facă alianţe, dar cu care USL poate să aibă o relaţie normală între putere şi opoziţie. Sau poate să-şi perpetueze un grup mafiot. Or acest grup care eventual va mai conduce o perioadă PDL-ul, din punctul de vedere al USL, nu are ce căuta nici în Parlament, nici în viaţa politică, fie la putere, fie în opoziţie şi are un singur loc în care trebuie să meargă: pe băncile Tribunalului, pentru faptele de corupţie pe care le-a comis în această perioadă. E o diferenţă fundamentală”, declară preşedintele social democrat.