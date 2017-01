Colaborarea PNL-PD, relansată de liberali?

Un comunicat semnat de liderul şi viceliderul grupului PNL din Camera Deputaţilor, Crin Antonescu, respectiv Gabriel Sandu, în care se reînnoia apelul adresat PD privind colaborarea în cadrul Alianţei DA, a circulat, ieri, în presă, fără ca autenticitatea acestuia să fie confirmată în primă fază. În comunicatul care poartă antetul grupului PNL din Cameră se face referire la încercarea liberalilor de relansare a Alianţei PNL-PD. Semnatarii hîrtiei buclucaşe consideră însă că "politicianismul" este cuvîntul ce defineşte atitudinea şi acţiunile democraţilor: "Nu credem că PNL-ul este doar un vehicul pentru partenerii noştri care să-i ducă la putere şi considerăm că votul de încredere ce ne-a fost acordat de către cetăţenii acestei ţări a fost o şansă pe care noi împreună cu partenerii noştri trebuie să demonstrăm că am meritat-o". Menţionînd că "prioritatea zero" a PNL este integrarea europeană, semnatarii susţin că "polemicile, chestiunile de imagine, campania electorală nu-şi au locul în acest moment important pentru România". "Nu putem fi parteneri în Alianţă şi la guvernare doar cînd ne convine, trebuie să ne asumăm împreună atît realizările, cît şi eşecurile. Nu putem accepta la nesfîrşit sinatgma «La realizări numai voi, la eşecuri numai noi»", se mai arată în comunicat liberalilor. Potrivit semnatarilor, "există o masă tăcută în PNL care nu mai acceptă această situaţie şi care ştie să întindă o mînă atunci când consideră că este necesar. Aceşti oameni vor un singur lucru: atunci cînd merg în teritoriu să poată sta cu capul sus şi să ştie că tot ceea ce au promis a fost realizat. Există o masă tăcută şi în PD, care avea nevoie de un mesaj de viitor al Alianţei". Comunicatul a circulat în presă prin surse neoficiale. Bogdan Olteanu a susţinut că nu ştia de existenţa documentului: "Eu nu am văzut respectivul comunicat şi, de aceea, nu pot să mă pronunţ, dar am înţeles, totuşi, că este poziţia Delegaţiei Permanente a PNL". Întrebat dacă partidul îşi asumă afirmaţiile din comunicat, Olteanu a răspuns: "Dacă e semnat de cei doi (Crin Antonescu şi Gabriel Sandu - n.r.), să-şi asume responsabilitatea pentru el. Deci, este poziţia lor, nu a partidului". În cele din urmă, comunicatul a fost remis presei de Biroul de presă al PNL, însă nici Crin Antonescu şi nici Gabriel Sandu nu au putut fi contactaţi.