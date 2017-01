Colaborator al Securităţii, propus pentru CNATDCU

Ministerul Educației îl va retrage de pe lista de propuneri pentru comisia de Teologie de la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) pe profesorul Ioan Tulcan, după ce a primit confirmare că acesta a fost într-adevăr colaborator al Securității. „Am verificat situația profesorului Ioan Tulcan și se confirmă decizia Instanței de colaborator al Securității, drept pentru care îl vom retrage de pe lista comisiei de Teologie. De asemenea, la finalul procesului de consultare vom lua fiecare comisie în parte cu observațiile primite și le vom analiza, astfel încât să nu existe persoane asupra cărora să planeze suspiciuni”, a declarat Mirabela Amarandei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației. Decizia a venit după ce Asociația pentru educație și cercetare Edu Cer a arătat că în acest sens există o sentință irevocabilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție din 2013.

Luni, ministerul a mai publicat componenţa a încă cinci comisii de specialitate CNATDCU - Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică, Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi, Ingineria materialelor, Medicină veterinară, respectiv Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor.

Săptămâna trecută au fost postate nominalizările pentru 24 de comisii CNATDCU, astfel că, în acest moment, din cele 35 de comisii de specialitate CNATDCU sunt conturate 29.

Peste 1.200 de aplicaţii individuale s-au înscris în perioada 5 aprilie - 3 mai 2016. Până miercuri, 25 mai, orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită eventuale obiecţii şi sesizări argumentate către Ministerul Educaţiei.

În baza acestui drept, Asociația Edu Cer a protestat împotriva nominalizării lui Ioan Tulcan în cadrul Comisiei de Teologie a CNATDCU și a solicitat Ministerului Educației să îl elimine din aceasta. Edu Cer a arătat că există o decizie (7799/17.12.2013) a Înaltei Curți de Casție și Justiție care arată că Tulcan a fost colaborator al Securității. "Mai mult, pentru a ocupa funcția de decan în mandatul 2012-2016, Ioan Tulcan a semnat o declarație falsă de necolaborare cu Securitatea. Deși cazul a fost intens mediatizat, Tulcan a fost menținut în funcția de decan până în aprilie 2016, la sfârșitul mandatului, iar acum se află printre membrii CNADTCU, care, conform declarațiilor Ministerului Educației, au fost selectați pe criterii de profesionalism și integritate", atrage atenția Asociația Edu Cer într-un comunicat de presă. "Dacă aceasta este maniera în care sunt selectaţi membrii CNATDCU, nu există șanse de îndeplinire a obiectivelor prevăzute de lege pentru această comisie", mai arată Edu Cer.