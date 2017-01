Coldea, marele demisionar al SRI

După ce a tăiat și spânzurat ani buni în România, generalul Florian Coldea și-a luat adio cu greu de la Serviciul Român de Informații (SRI), în mijlocul unui scandal de proporţii, pornit de la dezvăluirile despre el şi despre sistem marca Sebastian Ghiţă, deputat dispărut de sub nasul poliţiştilor (aşa suntem îndemnaţi să credem) şi prieten apropiat al generalului. După ce a fost pus la dispoziţia directorului SRI (confesiunea a 7-a), Coldea a fost scos basma curată de acelaşi serviciu şi repus în funcţie. Abia apoi detronat! „Menţionăm că s-a desfăşurat o investigaţie complexă, minuţioasă, cu privire la toate afirmaţiile din mass-media din ultima perioadă, fiind analizate aspectele vizate. Persoanele verificate au oferit tot sprijinul, au prezentat documentele necesare şi au răspuns complet tuturor întrebărilor. În concluzia raportului, prezentat într-o şedinţă a Biroului Executiv al SRI, comisia specială a precizat că din activitatea domnului Coldea, supusă verificării, nu au rezultat elemente care să se constituie în încălcări ale legii sau normelor interne în vigoare. După prezentarea raportului, Biroul Executiv a decis repunerea în funcţie a domnului general-locotenent Florian Coldea. În cadrul aceleiaşi şedinţe, Prim-adjunctul Directorului a solicitat Directorului SRI, Eduard Hellvig, eliberarea din funcţie şi punerea la dispoziţia şi nevoile instituţiei, după aproape 12 ani de când exercită această funcţie. Prim-adjunctul Directorului a prezentat motive ce ţin de demnitatea şi onoarea militară şi de riscul afectării grave a activităţii instituţiei“, a transmis SRI. Ca urmare, directorul SRI a cerut președintelui României trecerea în rezervă a lui Florian Coldea, atribuțiile acestuia fiind preluate de Eduard Hellvig. Decizia de retragere vine după ce săpătmâna trecută SRI a anunțat că Florian Coldea este suspus unor verificări, acesta fiind suspendat din funcția de prim-adjunct al directorului SRI pe parcursul cercetărilor. Coldea a ocupat acestă funcție timp de 12 ani.

SEBASTIAN GHIȚĂ, „NAȘUL“ LUI COLDEA

Amintim că fostul deputat Sebastian Ghiță, în dezvăluirile explozive făcute în ultima perioadă, l-a acuzat Florian Coldea că l-a șantajat pe fostul premier Victor Ponta și că a orchestrat din umbră, alături de șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi și de judecătoarea Camelia Bogdan, soarta dosarului "ICA". În înregistrările pe care le-a dat publicității, fostul deputat Sebastian Ghiță a vorbit și despre concediile pe care le-a făcut împreună cu Florian Coldea și cu familia acestuia. Ghiță a spus, în cel mai recent episod, că Florian Coldea a încercat să își acopere excursiile petrecute cu familia Ghiță cu ajutorul unor facturi false de care el i-a făcut rost prin intermediul unui prieten. Fostul parlamentar a mai afirmat că Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea ar fi agenți ai unui serviciu secret străin. Șefa DNA a declarat, într-un interviu acordat ziare.com, că nu a participat la evenimente private cu Sebastian Ghiță. ''Nu am participat la evenimente private cu Sebastian Ghiță, nu am vorbit niciodată la telefon cu Sebastian Ghiță, nu i-am dat mailuri, nu am participat decât la evenimente organizate de șefi de instituții sau de instituții publice. Nu am de ce să demisionez. Mi-am făcut şi voi continua să-mi fac treaba'', a declarat șefa DNA. Aceasta a mai spus că Sebastian Ghiță vrea să decredibilizeze sistemul judiciar. "Impactul este asupra întregului sistem de justiție. Sunt mulți care spun: uite ce vă fac vouă, când dosarele vor ajunge la noi, ni se poate întâmpla la fel. Ce sunt aceste atacuri? O încercare de a ne intimida. DNA a atins persoane foarte importante, cu averi impresionante", a mai spus Kovesi.