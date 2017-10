Coldea şi Dumbravă, avertizaţi de un politician după o şedinţă secretă!

O Comisie SRI, multe discuţii pe această temă cu un fost ofiţer SRI pe care l-au apucat dezvăluirile şi factori politici cu duiumul. Acestea sunt ingredientele scandalului care pare că nu se va sfârşi niciodată. Cezar Preda, membru PNL în Comisia SRI şi fost preşedinte al acesteia, a declarat că PSD şi ALDE au un plan secret în privinţa audierii fostului ofiţer Daniel Dragomir. Acesta s-a simţit nevoit să aibă replică şi a postat pe blogul său.

Reamintim că Dragomir a ajuns în atenţia Comisiei SRI după dezvăluirile făcute despre modul cum funcționa Sistemul care coordona așa-zisa luptă anticorupție. În legătură cu prezenţa lui Dragomir la Comisia SRI, Preda a susţinut că PSD şi ALDE doresc o nouă Comisie de anchetă pe această temă, pentru a ţine subiectul cald, potrivit evz.ro. Totodată, reprezentantul Opoziţiei a mai subliniat că preşedintele Comisiei, Claudiu Manda, a avut întâlniri cu fostul ofiţer SRI chiar înainte de şedinţele în care acesta era audiat. Totodată, Cezar Preda a mai declarat la Digi24 că Daniel Dragomir a indicat punctual doar doi ofiţeri SRI care ar fi comis abuzuri: pe Florian Coldea şi pe Dumitru Dumbravă.

Urmare a intervenției publice a deputatului Cezar Preda de la postul UM Digi 24 de marți: „Cezar Preda: Cei doi ofițeri SRI indicați de Daniel Dragomir sunt Florian Coldea și Dumitru Dumbravă”, fostul ofiţer SRI a scris: „Statul paralel lucrează în continuare, prin uneltele sale, inclusiv cele din culoarul politic. Domnul deputat Cezar Preda a încălcat regulamentele comisiei și a comis o serie de infracțiuni care aduc atingere respectării secretului de stat care guvernează audierile din comisie. Eu mă aflu sub jurisdicția Comisiei Parlamentare de Control al SRI, tot ceea ce am declarat la audieri are caracter de secret de stat. Voi sesiza Comisia de Control cu privire la aceste încălcări ale legii, mai ales că cea mai mare încălcare a legii este chiar prezența domnului deputat Cezar Preda în această Comisie și în Parlament. Se impune sesizarea de urgență a Parchetului General cu privire la infracțiunile grave comise public de domnul deputat. Se impune chiar ridicarea imunității acestuia și reținerea și arestarea sa preventivă. Faptele extrem de grave comise aduc atingere lucrărilor comisiei și induc în opinia publică temerea că oricine poate ieși public cu declarații din interiorul unor ședințe secrete. Scopul domnului deputat Cezar Preda a fost de a-i avertiza pe Coldea și Dumbravă despre declarațiile mele. Este foarte grav. Pe cei care cred că vor putea încălca Constituția României la nesfârșit… îi anunț că se înșală”.