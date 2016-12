Coldplay a semnat unul dintre cele mai bănoase contracte

Trupa britanică de rock alternativ Coldplay a semnat cu casa de discuri Universal unul dintre cele mai bănoase contracte din istoria muzicii, care îi va aduce fiecăruia dintre cei patru componenţi ai formaţiei câteva milioane de lire sterline. Artiştii şi reprezentanţii casei de discuri nu au dezvăluit suma totală trecută în contract şi nici perioada pe care se întinde acesta. Jurnaliştii britanici anticipează însă că, în condiţiile în care solistul Chris Martin, chitaristul Jonny Buckland, basistul Guy Berryman şi bateristul Will Champion au împărţit în mod egal toate câştigurile, ar urma să se aleagă acum cu milioane de lire sterline, fiecare. Primul disc Coldplay la Universal Music, care va fi al cincilea din discografia trupei, ar urma să fie lansat anul viitor.

Pe de altă parte, cântăreţul şi producătorul american Jay-Z s-a situat pe prima poziţie în topul ”Forbes” al celor mai bogaţi artişti hip-hop din lume, obţinând, în ultimul an, venituri de două ori mai mari decât Sean ”Diddy” Combs, clasat pe locul al doilea. Jay-Z, al cărui nume real este Shawn Carter, a obţinut venituri de 63 de milioane de dolari în perioada iunie 2009 - iunie 2010. Sean ”Diddy” Combs s-a clasat pe locul al doilea, cu venituri de 30 de milioane de dolari, iar rapper-ul american de origine senegaleză Aliuane ”Akon” Thiam a ocupat poziţia a treia, cu venituri de 21 de milioane de dolari. În ciuda faptului că din luna martie se află în închisoare, condamnat pentru deţinere ilegală de arme de foc, rapper-ul Dwayne ”Lil Wayne” Carter s-a situat pe poziţia a patra în topul Forbes, cu venituri de 20 de milioane de dolari, fiind urmat, pe poziţia a cincea, de rapper-ul californian Andre ”Dr. Dre” Young, cu venituri de 17 milioane de dolari. Aproape toţi muzicienii clasaţi în partea superioară a acestui top au în comun aceeaşi strategie: diversificarea.

Cei mai bogaţi artişti rap / hip-hop din lume au încasat sume considerabile din sponsorizările oferite de diverşi producători de alcool, din lansările unor linii de articole vestimentare, au obţinut venituri datorită cluburilor de noapte pe care le deţin, dar şi din apariţiile lor în diverse proiecte cinematografice, în plus faţă de veniturile generate de vânzările de discuri şi de încasările din turnee. Jay-Z deţine 40% din acţiunile unei reţele de cluburi de noapte din SUA. Sean Diddy Combs promovează votca Ciroc şi a jucat în filmul ”Get Him to the Greek / Adu-l urgent pe scenă!”. Dr. Dre şi Lil Wayne deţin case de discuri, iar Akon a apărut în campaniile publicitare Pepsi pentru Cupa Mondială din Africa de Sud. Cele mai mari sume de bani nu provin din vânzările de discuri. Eminem se află abia pe locul al 14-lea, deşi a vândut cele mai multe discuri dintre toţi rapperii, din anii 2000. Eminem a avut venituri de opt milioane de dolari în perioada iunie 2009 - iunie 2010, iar cel mai recent album al său, intitulat ”Recovery”, s-a vândut în 741.000 de copii în prima săptămână de la lansare.

Topul pe 2010 al celor mai bogaţi artişti hip-hop este format din Shawn ”Jay-Z” Carter (63 de milioane de dolari), Sean ”Diddy” Combs (30 de milioane de dolari), Aliuane ”Akon” Thiam (21 de milioane de dolari), Dwayne ”Lil Wayne” Carter (20 de milioane de dolari), Andre ”Dr. Dre” Young (17 milioane de dolari), Christopher ”Ludacris” Bridges (16 milioane de dolari), Calvin ”Snoop Dogg” Broadus (15 milioane de dolari), Timothy ”Timbaland” Mosley (14 milioane de dolari), Pharrell Williams (13 milioane de dolari), Kanye West (12 milioane de dolari).