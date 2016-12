Coldplay în duet cu Rihanna

Membrii formaţiei Coldplay au dezvăluit că au înregistrat un duet cu Rihanna, pentru cel de-al cincilea lor album de studio, intitulat ”Mylo Xyloto”. Formaţia va lansa noul album pe data de 24 octombrie şi a confirmat deja că interpretează, alături de Rihanna, o piesă intitulată ”Princess of China”. ”Albumul este gândit ca un întreg. Are un personaj principal masculin şi unul feminin şi prima pe lista noastră a fost Rihanna. Am avut un show la Las Vegas şi m-am întâlnit cu ea şi i-am spus: ”Crezi că este vreo şansă?”. M-am purtat în stilul Hugh Grant”, a declarat Chris Martin. ”Rihanna are o voce uimitoare şi atât de diferită”, a mai spus Chris Martin. Coldplay a lansat, ieri, cel de-al doilea single de pe noul album, care se numeşte ”Paradise”.