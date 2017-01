Coldplay respinge acuzaţia de plagiat

Trupa britanică, acuzată de plagiat de chitaristul american Joe Satriani, a negat că ar fi copiat una din piesele instrumentale ale acestuia şi a declarat că asemănările dintre cele două piese sînt o simplă coincidenţă. ”Dacă există asemănări între piesele noastre, sînt consecinţa unei coincidenţe, iar noi sîntem la fel de surprinşi ca şi el”, au declarat membrii trupei Coldplay într-un comunicat.

Chitaristul Joe Satriani, cunoscut pentru compoziţiile sale instrumentale, a depus, săptămîna trecută, o plîngere în justiţie împotriva trupei Coldplay, la Tribunalul Civil din Los Angeles, afirmînd că aceasta a copiat şi inclus pasaje importante din cîntecul său, intitulat ”If I Could Fly”, apărută în 2004, pe albumul ”Is There Love in Space?”, în piesa ce dă titlul celui mai recent album al formaţiei Coldplay, intitulat ”Viva la Vida”. Celebrul chitarist, în vîrstă de 52 de ani, cere daune şi toate profiturile incluse în drepturile de autor. ”Joe Satriani este un muzician formidabil, dar el nu a compus şi nu a avut nicio influenţă în crearea piesei ”Viva la Vida”. Îi cerem respectuos să accepte asigurările noastre în această chestiune şi îi dorim mult succes în proiectele sale viitoare”, au declarat rockerii britanici. Potrivit informaţiilor oficiale, piesa a fost compusă de cei patru membri ai trupei, solistul Chris Martin, basistul Guy Berryman, chiaristul Johnny Buckland şi toboşarul Will Champion. Membrii trupei Coldplay spun că titlul a fost inspirat dintr-un tablou al pictoriţei mexicane Frida Kahlo.

Trupa Coldplay, ale cărei piese sînt adeseori comparate cu cele ale irlandezilor de la U2, a obţinut, săptămîna trecută, şapte nominalizări la premiile Grammy, cu doar una mai puţin decît rapper-ul Lil Wayne. Printre altele, piesa ”Viva La Vida”, de pe albumul de succes al trupei ”Viva La Vida or Death and All His Friends”, a fost nominalizată la categoria Cel mai bun cîntec al anului.