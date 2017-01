Coldplay şi Jay-Z vor înregistra împreună o piesă de pe albumul “Viva la Vida”

Solistul trupei Coldplay, Chris Martin, a anunţat că rapper-ul Jay-Z va înregistra împreună cu formaţia o nouă versiune a single-ului “Lost!”, ce apare pe cel mai recent album al britanicilor, “Viva La Vida Or Death And All His Friends”.

Chris Martin şi soţia sa, actriţa americană Gwyneth Paltrow, sînt buni prieteni cu Jay-Z, iar colaborarea muzicală dintre ei nu este o premieră - în 2006, Coldplay a apărut pe albumul lui Jay-Z, “Kingdom Come”, interpretînd împreună piesa “Beach Chair”. De această dată este rîndul rapper-ului, pe numele său real Shawn Carter, să fie invitatul de onoare al trupei de rock britanică. Într-o declaraţie oficială de pe site-ul trupei, membrii Coldplay au indicat că în spiritul încercării de face totul un pic diferit şi de a adăuga elemente de noutate, vom face în cadrul acestui album cîteva mişcări muzicale pe care nu le-am fi anticipat. În primul rînd, în cîteva săptămîni, vom lansa o versiune a cîntecului «Lost!» în interpretarea lui Jay-Z”.

Coldplay este o trupă britanică de rock, formată în 1998, în Londra. Formaţia este compusă din Chris Martin (voce, pian), Jonny Buckland (chitară), Guy Berryman (bas) şi Will Champion (tobe). Coldplay s-a bucurat de succes internaţional începînd din anul 2000, odată cu lansarea single-ului “Yellow”, de pe albumul “Parachutes”, care a fost nominalizat pentru Mercury Prize. Formaţia a mai fost nominalizată apoi pentru prestigiosul premiu cu încă două ocazii, în 2003 şi în 2005. Coldplay este una dintre cele mai de succes trupe comerciale ale noului val, avînd vînzări de peste 30 de milioane de albume. Printre hiturile sale se numără “In My Place”, “Clocks” şi “Scientist”.