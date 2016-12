Colectă pentru Spitalul de Urgenţă

Ca urmare a situaţiei financiare critice prin care trece Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) lansează o iniţiativă menită să asigure servicii de asistenţă medicală pentru locuitorii judeţului. Problemele financiare nu ar fi existat dacă şefii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Constanţa şi-ar fi respectat contractul încheiat cu SCJU şi ar fi livrat cele 2,2 milioane lei reprezentând plata serviciilor medicale. “Spitalul a ajuns cu stocul de medicamente şi materiale sanitare la zero. Practic, în acest moment, Spitalul Judeţean nu mai are medicamente şi materiale sanitare pentru serviciile medicale pe care ar trebui să le ofere. CJC face apel către cetăţenii judeţului Constanţa, un apel de solidaritate”, a declarat purtătorul de cuvânt al CJC Cristian Moldovanu. El a precizat că deşi constănţenii au fost conştincioşi în ceea ce priveşte plata taxelor şi impozitelor, banii încasaţi de bugetul de stat nu s-au reîntors în teritoriu, aşa cum era normal. “Singura soluţie, în acest moment, este să ne unim forţele - autorităţile locale şi cele judeţene, cetăţenii - şi să încercăm să strângem fonduri pentru a asigura un minimum necesar de medicamente şi materiale sanitare în stocul spitalului. Vineri am început să reamplasăm urne pentru strângerea de fonduri. Primele urne amplasate sunt cele de la CJC şi de la centrul comercial Carrefour. Începând de luni vor mai fi amplasate şi în alte locaţii, iar la sfârşitul săptămânii viitoare va fi organizat un teledon”, a afirmat Moldovanu.