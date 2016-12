Colectezi selectiv şi câştigi!

Persoanele care vin, în perioada 25 iunie - 28 iulie, la containerele de colectare selectivă amplasate în oraşul lor şi aduc minimum zece deşeuri de ambalaje, au şansa de a câştiga premii, participând astfel la o amplă campanie de informare şi educare. Premiul cel mare ce se va juca la o tombolă este un autoturism. Eco-Rom Ambalaje, compania deţinătoare a licenţei „Punctul Verde” în România şi cea mai importantă organizaţie de preluare de la agenţii economici a obligaţiei de reciclare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje, a lansat campania de informare, educare şi responsabilizare cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje intitulată „Ai colectat, Ai câştigat!”. Campania se desfăşoară în 23 de judeţe, inclusiv la Constanţa şi face parte dintr-o serie de iniţiative pe care Eco.Rom Ambalaje le derulează anual cu obiectivul de a informa şi educa cetăţenii pentru a colecta selectiv deşeurile de ambalaje în vederea reciclării. „Selectarea deşeurilor acasă trebuie să devină o obişnuinţă şi un mod de viaţă, fiind unica soluţie pentru a trimite deşeurile către reciclare şi a avea, astfel, o viaţă mai sănătoasă şi mai prietenoasă cu mediul”, susţine Sorin Cristian Popescu, director general Eco-Rom Ambalaje. Mecanismul de înscriere în tombolă este foarte simplu. Participantul va primi, de la promoterii colectării selective, pentru fiecare zece deşeuri de ambalaje, un tichet răzuibil pe care este înscris un cod unic. Pentru a intra în tombola pentru premiul cel mare, participantul are la dispoziţie două modalităţi: să înscrie codul unic de pe tichet pe site-ul campaniei: www.ColecteazaSelectiv.ro sau să îl trimită prin sms la 1899. Pentru fiecare prieten adus la punct, care colectează la rândul său minimum zece deşeuri de ambalaje, participantul primeşte un tichet în plus, având astfel încă o şansă de a câştiga un premiu eco pe loc, dar şi o şansă în plus la tombola pentru câştigarea Marelui Premiu. Totodată, oraşul care va strânge cele mai multe cantităţi de deşeuri de ambalaje are şansa de a primi din partea Eco-Rom Ambalaje o zonă de picnic complet amenajată. O familie de trei persoane din România generează, anual, o tonă de deşeuri. Jumătate din această cantitate poate fi reciclată. Deşeurile de ambalaje se regăsesc în proporţie de 15%, iar acestea, colectate selectiv şi reciclate, devin materie primă pentru produse noi.