Colecţia completă a videoclipurilor lui Michael Jackson va fi lansată pe data de 22 noiembrie, după restaurare, materialul incluzând şi un clip pentru piesa ”One More Chance” care nu a mai fost lansat. Colecţia Michael Jackson\'s Vision cuprinde patru ore şi jumătate de material video şi include versiunea originală a videoclipului ”Black and White”, care a fost scurtat la puţin timp după lansare pe motiv că ar conţine imagini violente. În colecţie se regăseşte şi videoclipul piesei ”One More Chance”, care nu a fost niciodată lansat, din cauză că, în momentul apariţiei single-ului, în 2003, Michael Jackson a fost acuzat de pedofilie, fiind ulterior achitat. Nu lipsesc din setul complet videoclipurile ”Bad”, regizat de Martin Scorsese şi celebrul ”Thriller”.

Michael Jackson a încetat din viaţă pe 25 iunie 2009, la Los Angeles, în urma unei supradoze de medicamente. Poliţia americană a calificat moartea sa drept omucidere. La începutul acestui an, Conrad Murray, fostul medic personal al starului, a fost pus sub acuzaţie pentru omucidere.